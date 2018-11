Homem em estado grave em despiste de moto em Almodôvar

Acidente aconteceu ao início da tarde deste domingo, na sequência de um passeio de TT.

Por Pedro Galego | 17:03

Um homem de 35 anos, residente na zona de Silves, Algarve, ficou ferido com gravidade na tarde deste domingo. O alerta foi dado às 13h29.

O acidente aconteceu após a vítima ter participado num passeio TT que se realiza naquela localidade do Baixo Alentejo, já na pista conhecida como "Crazy Motorbikes", onde os pilotos fazem algumas demonstrações após o passeio TT. Algo terá corrido menos bem durante uma demonstração, fazendo com que a moto "voasse" literalmente, tendo o embate no solo ocorrido com bastante violência.





No socorro à vítima estiveram os Bombeiros de Almodôvar, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) , estacionada em Castro Verde, a GNR de Almodôvar e o Helicóptero do INEM, que aterrou no relvado do complexo desportivo municipal.





O acidentado, foi helitransportado pelo INEM para o Hospital de Faro, cerca das 15h30.