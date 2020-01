Homem em fuga após abalroar quatro carros e ferir PSP

Um agente da PSP de Viana do Castelo ficou ferido, esta quarta-feira à tarde, quando o carro-patrulha que conduzia foi abalroado por um veículo que circulava em contramão.O condutor embateu no carro-patrulha da PSP, que tentava parar o veículo, e atingiu de seguida outros três carros. A situação começou na avenida da Papanata, no centro da cidade de Viana do Castelo, e só terminou na Meadela, na EN302, após a perseguição policial, cerca das 15h30, com 4 carros abalroados.Apesar de o veículo ter ficado bastante danificado, o condutor conseguiu fugir e escapar às autoridades. Ao final da tarde desta quarta-feira, a PSP continuava a tentar identificar o condutor em fuga."Estamos a realizar diligências para chegar ao condutor, sabemos que é um homem e sabemos da matrícula do veículo", confirmou aoo segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva. O agente da polícia sofreu ferimentos ligeiros e teve de receber tratamento hospitalar."O condutor não obedeceu à ordem de paragem e, após ser advertido várias vezes, na estrada nacional (EN) 302, na Meadela, embateu nos veículos", explicou o comandante.