Homem em fuga após despiste durante perseguição policial em Samora Correia

Um homem, que conduzia uma viatura roubada e onde transportava mais de uma centena de litros de combustível, está em fuga após se ter despistado e embatido numa estrutura de betão numa rotunda em Samora Correia.O condutor despistou-se na rotunda dos campinhos, no Porto Alto, cerca das 19h15. A perseguição terá começado na zona do Montijo, quando o homem não obedeceu à ordem de paragem de uma patrulha da GNR. O condutor chegou mesmo a circular em contramão na zona da Moita.A força do embate deixou o carro imobilizado, levando o condutor a fugir a pé.