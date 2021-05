Seis meses depois de sair da cadeia, um homem, de 45 anos, voltou a fazer assaltos violentos, quando ainda se encontrava em liberdade condicional, estando a ser julgado no Tribunal de Coimbra. Só no mês de agosto de 2020, fez 11 roubos e agrediu algumas das vítimas. Atacava sobretudo mulheres que circulavam na rua, em pleno dia.





Em vários casos atuou com outro suspeito, que não foi identificado. Na primeira sessão do julgamento ficou em silêncio. O seu alvo preferencial eram mulheres, mas também há registo de casais que foram assaltados. Com violência, roubava carteiras e objetos em ouro. Alberto Martins, de 71 anos, foi atacado no parque de estacionamento de um hospital, em Coimbra, e teve de receber tratamento: “Começaram a pedir informações, mas depois agarraram-me, caí para o chão e roubaram-me a carteira. Fiquei bastante pisado.”