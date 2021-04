Homem em prisão preventiva depois de agredir ex-companheira com martelo

Um homem de 34 anos foi detido pela polícia depois de vários relatos de violência doméstica contra a ex-companheira, estando neste momento em prisão preventiva, informou hoje a PSP de Lisboa.

A vítima foi agredida e ameaçada de morte, levando o Tribunal Judicial da Comarca de Sintra a decidir que o agressor deveria ficar em prisão preventiva.

"O homem, não aceitando o fim do relacionamento e aproveitando o facto de a vítima se encontrar dentro da viatura, agrediu-a com um martelo, tendo ainda partido os vidros da porta lateral do condutor e o vidro para brisas", explica a PSP em comunicado.

Nova agressão e ameaça de morte verificaram-se dias mais tarde, na residência da mulher, altura em que esta conseguiu contactar a polícia.

O agressor foi então detido, apesar de ter fugido do local, indica o comunicado da PSP.