Homem em prisão preventiva por assaltar motoclube em Vila Nova de Foz Côa

Segundo a GNR, o suspeito usou chaves falsas para entrar no edifício.

Por Alexandre Salgueiro | 10:48

Um homem, de 27 anos, está em prisão preventiva por ter assaltado três vezes o edifício sede do Motoclube de Vila Nova de Foz Côa, anunciou esta quarta-feira a GNR da Guarda.



A detenção ocorreu na terça-feira e em flagrante delito. A investigação já decorria desde domingo. Segundo a GNR, o suspeito usou chaves falsas para entrar no edifício.



Foram apreendidas 12 garrafas de bebidas alcoólicas, garrafas de água com gás, uma lanterna e cinco chaves falsas.