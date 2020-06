Homem em prisão preventiva por indícios de homicídio qualificado em Santa Cruz

O homem detido por suspeitas de matar outro homem em 07 de maio no Caniço, em Santa Cruz, na Madeira, ficou em prisão preventiva e está indiciado por homicídio qualificado, segundo o Ministério Público.

Uma nota publicada hoje no 'site' da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa refere que, "segundo os fortes indícios recolhidos", o arguido "matou a vítima na residência desta, através de uma chave de pescoço, [técnica] conhecida por 'mata-leão'".

O morador, de 61 ano, foi depois deixado atado na residência e o suspeito "apoderou-se do veículo automóvel, do tablet e do cartão bancário da vítima, que utilizou pouco tempo depois".

O arguido, de 23 anos de idade, foi detido em 07 de junho e, após primeiro interrogatório por um juiz de instrução criminal, foi indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, ficando em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Aquando da detenção, a Polícia Judiciária indicou que a vítima teria sido estrangulada, na sequência de uma discussão com o presumível autor do crime.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Santa Cruz, do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Madeira, em conjunto com a Polícia Judiciária.