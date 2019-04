Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem em prisão preventiva por violência doméstica no Seixal

Medida de coação foi esta quarta-feira anunciada pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Por Lusa | 20:09

A PSP deteve um homem, no Seixal, "fortemente indiciado" por crimes de violência doméstica, propagação de doença, injuria agravada e ofensas à integridade física agravadas, foi hoje anunciado pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



Segundo a publicação na página da PGDL, o arguido foi ouvido em primeiro interrogatório por um juiz de instrução criminal, que lhe decretou a prisão preventiva.



De acordo com os indícios recolhidos pela polícia, o arguido, que residia em união de facto com a ofendida, "agrediu-a física e psicologicamente, através de injúrias, desferindo-lhe pontapés que a atingiram em várias partes do corpo, incluindo a cara, apertando-lhe o pescoço, ameaçando-a de morte, exibindo-lhe arma branca, assim como manteve com a vítima relações sexuais contra a vontade desta e sem usar preservativo, apesar de saber que padecia de doença sexualmente transmissível".



A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do Seixal e do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da PSP.