Homem embriaga-se em almoço-convívio e ateia 5 incêndios no Entroncamento

Um homem embriagou-se durante um almoço-convívio com amigos e, durante o percurso para casa, ateou cinco focos de incêndio num terreno florestal perto do Parque do Bonito, no Entroncamento. O incendiário, de 41 anos, começou a ser julgado no Tribunal de Santarém.Segundo a acusação do Ministério Público, a que oteve acesso, o incêndio só não provocou danos mais graves graças à ação rápida de cinco corporações de bombeiros e de populares: alguns viram o arguido a atear as chamas com recurso a um isqueiro. No dia do crime, que ocorreu pelas 16h30 do dia 2 de outubro de 2022, o homem foi intercetado pela GNR após dar origem ao 5.º foco de incêndio, tendo acusado uma taxa de 2,23 g/l. Ficou em preventiva, mas foi entretanto libertado.