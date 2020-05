Homem empurra companheira contra a parede à frente da GNR

O homem que empurrou a companheira contra a parede à frente de militares da GNR, sendo detido pelo crime de violência doméstica, em Braga, ficou hoje em prisão preventiva.

Segundo comunicado da Guarda Nacional Republicana, o agressor, de 63 anos, foi detido na última sexta-feira, dia 08.

"Na sequência de uma denúncia relacionada com desacatos numa residência, os militares foram ao local, tendo apurado que a mulher do suspeito, de 60 anos, era vítima de agressões físicas e psicológicas, assim como de ameaças de morte com arma branca, há vários anos", lê-se no comunicado.



A mesma fonte avançou que o suspeito tentou impedir a vitima de falar com os militares quando estes chegaram ao local, acabando por empurrá-la contra uma parede, pelo que foi de imediato detido.



Presente ao Tribunal Judicial de Amares, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.