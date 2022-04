Homem encapuzado assalta banco em Odivelas

Um homem armado e encapuzado assaltou um banco, na Rua dos Bombeiros Voluntários, em Odivelas, e conseguiu escapar com o dinheiro que o funcionário tinha em caixa. O crime aconteceu pela hora de almoço de sexta-feira. Ao que o CM apurou, o ladrão entrou no local já a usar luvas e com um casaco de tons escuros e vermelhos, com um capuz. Teria também uma arma de fogo em sua posse. Além dos funcionários, ameaçados para entregarem o dinheiro, encontrava-se no espaço apenas um cliente.









Os funcionários do banco deram o alerta para a PSP, que de imediato mobilizou várias patrulhas para o local. Com a descrição do assaltante, apresentada pelas testemunhas, os agentes fizeram buscas nas imediações da dependência bancária, mas o mesmo acabou por não ser localizado e, ao que tudo indica, ainda se encontra a monte. Devido às características do crime e por poder envolver uma arma de fogo, foi acionada a Polícia Judiciária, que realizou perícias e agora investiga o roubo.