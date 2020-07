Homem encapuzado assalta dois carros em Coimbra

Um homem encapuzado assaltou duas viaturas ligeiras que se encontravam perto de um café, e, Ribeira de Frades, Coimbra.De acordo com o Diário As Beiras, este é o terceiro assalto naquele local, no último mês. As imagens de videovigilância mostram o momento em que o assaltante vandaliza os veículos para levar alguns documentos e câmaras de vídeo.