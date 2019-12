Homem encapuzado e armado assaltou posto de combustíveis em Valongo

Um homem encapuzado e armado assaltou na segunda-feira um posto de abastecimento de combustíveis em Ermesinde, Valongo, disse esta terça-feira fonte da PSP do Porto, suspeitando tratar-se do mesmo autor de uma tentativa de assalto a um supermercado local.Segundo fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o posto de abastecimento de combustíveis na Rua Elias Garcia foi assaltado pelas 21h20, depois de o encapuzado ter feito ameaças com uma arma de fogo. "Levou algum dinheiro", acrescentou a fonte da polícia.Cerca de 20 minutos antes, houve "uma tentativa de assalto a um supermercado na Rua José Régio, em Ermesinde", sendo que o suspeito estava também encapuzado e alegadamente armado. Nesta tentativa de assalto, depois das ameaças, o homem "pôs-se em fuga". A PSP acredita tratar-se do "mesmo homem".O caso foi entregue à Polícia Judiciária.