Homem em estado grave após despiste de camião no IP2 na Vidigueira. Veja as imagens

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou em estado grave esta sexta-feira na sequência de um despiste de um veículo pesado de mercadorias no IP2, na zona da Vidigueira, em Beja.O acidente que envolveu um camião que transportava produtos alimentares deu-se no sentido Norte - Sul.O condutor e único ocupante da viatura teve de ser desencarcerado. A vítima foi depois transportada para o Hospital de Faro.O alerta do acidente foi dado às 11h05.Fora mobilizados para o local 20 operacionais dos Bombeiros da Vidigueira e de Beja, apoiados por nove viaturas, uma VMER e a GNR.O trânsito está condicionado, a ser realizado alternadamente.As causas deste despiste estão a ser investigadas.