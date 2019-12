Foi chamada a brigada de inativação de explosivos da Unidade Especial de Polícia, que a levou.

Um homem entregou este sábado na esquadra da PSP de Vila Franca de Xira uma granada militar, desativada, que encontrou no sótão da casa do avô. Ao que oapurou, a granada já estava desativada.O homem encontrava-se a fazer algumas arrumações na habitação do avô, que esteve na Guerra Colonial, quando descobriu a granada e dirigiu-se à polícia com o achado.