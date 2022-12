Homem encontrado baleado em São Brás de Alportel

O corpo de um homem com cerca de 30 anos foi encontrado este domingo, junto da Fonte Férrea em São Brás de Alportel, no Algarve, com indícios de ter sido baleado.A vítima foi encontrada, numa zona erma, por populares que passeavam no local.A GNR esteve no local, juntamente com os bombeiros de São Brás de Alportel. O óbito foi declarado no local.A morte terá ocorrido durante a noite.O corpo da vítima, de nacionalidade portuguesa, foi transportado para o gabinete médico-legal do hospital de Faro.A GNR isolou o local e a Polícia Judiciária encontra-se a fazer diligências para descobrir os contornos do crime. A PJ suspeita que o homem tenha sido atraído ao local por alguém.