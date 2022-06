Homem encontrado carbonizado após incêndio que destruiu casa em Coimbra

Um homem, de 55 anos, foi esta quarta-feira encontrado carbonizado após um incêndio que destruiu por completo a casa onde morava na localidade de Paço, Coimbra. Rogério Maurício residia sozinho.As circunstâncias em que tudo aconteceu estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária do Centro. O alerta foi dado por vizinhos que se aperceberam, pelas 09h20, do fumo a sair pelo telhado.Jorge Maurício, irmão da vítima, ainda tentou entrar na residência, mas já não conseguiu: "Estava tudo em chamas e as janelas rebentaram".