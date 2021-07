Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado carbonizado dentro de uma viatura que ardeu perto do Centro Hípico de Coimbra, nos campos do Mondego.O alerta foi dado como tentativa de suicídio.A Polícia Judiciária, Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, INEM, GNR e PSP estão no local.Em atualização