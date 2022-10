Homem encontrado em estado inconsciente e com ferimentos na cabeça pela polícia em Águeda

O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Águeda, para uma doença súbita, na EN1, em Vales. No entanto, os operacionais encontraram uma vítima no estado inconsciente e com ferimentos, na cabeça, compatíveis com uma agressão.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.Por causa da gravidade dos ferimentos, o homem foi depois transferido para o hospital Universitário de Coimbra.A equipa da Viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi mobilizada para a ocorrência.A GNR de Águeda foi acionada e investiga o caso