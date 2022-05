Um homem de cerca de 40 anos, hóspede no hotel Tagus Royal, no centro de Lisboa, foi encontrado ao início da tarde desta terça-feira gravemente ferido no interior de um dos quartos, confirmou ao CM fonte oficial da PSP.

A vítima, que aparentava estar fortemente alcoolizada, estava ferida na cabeça, desconhecendo-se para já se devido a agressão ou acidente.

O alerta foi às 13h30. A PSP encontra-se no local.