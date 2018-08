Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em praia do Funchal

Banhista teria cerca de 40 anos e foi encontrado a flutuar no mar.

20:38

Um banhista que foi esta terça-feira encontrado a flutuar de barriga para baixo na Praia Nova, no Funchal, morreu apesar de esforços de reanimação.



"Confirmo que o individuo, de cerca de 40 anos, foi encontrado por um outro banhista a flutuar de barriga para baixo tendo-o trazido para terra e, apesar de mais de uma hora de manobras de reanimação, acabou por falecer", disse o comandante da Capitania do Porto do Funchal, Paulo Silva Pereira.