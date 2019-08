Homem encontrado morto à porta de cemitério em Vila do Conde

Um homem de 35 anos foi encontrado morto nas escadas do cemitério de Vila do Conde.Quando o INEM chegou a vítima estava em paragem cardiorespiratória, acabando por morrer no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.Ao que o CM apurou, o homem dormia nas escadas com um cão já há algum tempo. Foi encontrado por populares por volta das 8h00 deste sábado.