Homem encontrado morto após alta hospitalar

Vítima mortal tinha 78 anos. Caso aconteceu em Vila do Conde.

08:51

Um homem de 78 anos, que estava desaparecido há várias horas, foi encontrado morto numa zona de pinheiral junto ao parque de estacionamento do outlet de Vila do Conde, este domingo à tarde. Desconhecem-se as causas.



O homem tinha estado internado no hospital e teve alta este domingo de manhã. Foi para casa com os filhos, mas, entretanto, saiu e não foi mais visto.



A queixa do desaparecimento foi feita na PSP e o idoso acabou por ser encontrado sem vida.