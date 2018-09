Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto com buraco no peito em Fafe

Circunstâncias da morte são desconhecidas pelo que o caso foi entregue às autoridades.

22:39

Um homem de 70 anos foi encontrado morto, este domingo, dentro de casa com um "trauma tóráxico de grandes dimensões", em Fafe, distrito de Braga, apurou o CM junto do comandante dos Bombeiros, Gilberto Gonçalves.



O alerta aos bombeiros foi dado por volta das 19h15 que se depararam com a vítima mortal com um buraco no peito "já em paragem cardiorespiratória".



As circunstâncias desta morte são ainda desconhecidas pelo que o caso foi entregue às autoridades.