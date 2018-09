Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto com cinco buracos na cabeça em Silves

José Nunes, de 57 anos, foi descoberto morto junto à casa onde vivia com um amigo.

Por Rui Pando Gomes e Diana Santos Gomez | 09:06

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os contornos estranhos e violentos da morte de um homem, que foi encontrado sem vida nas proximidades da casa onde vivia, junto à margem do rio Arade, em Silves.



Ao que o CM apurou, José Martins Nunes, de 57 anos, conhecido como ‘Zé Prego’, foi encontrado caído com cinco ferimentos profundos na cabeça, sábado, cerca das 12h00, junto à pequena casa onde vivia com um amigo.



Uma equipa dos Bombeiros de Silves foi acionada para lhe prestar socorro mas o homem já estava morto, tendo o médico do INEM declarado o óbito.



A GNR foi alertada mas quando chegou ao local chamou de imediato a PJ, devido aos fortes indícios de homicídio.



O amigo João Carrilho, que já foi ouvido pelos investigadores da PJ, garantiu ao CM que saiu de casa antes de José Nunes chegar e deixou "a porta encostada" porque ele "costumava ir dormir por volta das 06h00".



Assegura que ficou "surpreendido" quando a GNR o informou da morte do amigo, por volta da hora do almoço.



Segundo João Carrilho, a vítima "bebia um pacote de vinho antes de ir arrumar carros junto à igreja" e costumava "chegar a casa de madrugada".