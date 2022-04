Um homem, de 70 anos, foi esta terça-feira encontrado morto debaixo de um trator, numa vinha, em Costa de Rios Frios, concelho de Coimbra.





O alerta foi dado pela mulher da vítima, que estranhou a demora quando esperava para almoçarem. Foi à procura do marido numa vinha, onde o encontrou já preso sob o veículo. O acidente aconteceu numa zona com um ligeiro declive. “Tinha uma das rodas em cima do peito. Aparentemente, o trator pode ter ficado mal travado”, disse António Tavares, vizinho . A GNR está a investigar. A família recebeu apoio de psicólogos do INEM.