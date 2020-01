Homem encontrado morto dentro de carrinha em Sintra

Um homem, com idade entre os 40 e 45 anos, foi encontrado morto dentro de uma carrinha, em Negrais, concelho de Sintra, ao início da tarde desta sexta-feira.O homem foi encontrado pelos proprietários do restaurante 'Afonso dos Leitões', no qual trabalhava.O estabelecimento estava fechado há cerca de 15 dias e a reabria esta sexta-feira ao público. Os trabalhadores do restaurante estranharam a falta do homem, que se tinha comprometido a comparecer esta sexta-feira ao trabalho.O corpo encontrava-se de cabeça para baixo e apresentava marcas de agressão. A carrinha, de matrícula francesa, encontrava-se remexida.Ao que tudo indica, o homem estará morto há mais de 24 horas.A GNR encontra-se no local. Há indícios de crime.Em atualização