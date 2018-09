Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto dentro de um carro em Melgaço

Vítima mortal, que tinha entre 50 e 60 anos, morava numa zona próxima de onde o acidente aconteceu.

13:50

Um homem, com idade entre os 50 e os 60 anos, foi encontrado morto este domingo no interior de um veículo na sequência de um capotamento. O acidente aconteceu na União de Freguesia de Chaviães e Paços, em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo.



Ao que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Viana do Castelo, a vítima mortal, que já foi identificada, morava numa zona perto de onde o acidente aconteceu.



O alerta foi dado às 9h40.



A GNR esteve no local e o caso foi entregue ao Núcleo de Investigação Criminal.