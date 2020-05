Homem encontrado morto e mãe em estado grave. PJ investiga caso em Elvas

A Polícia judiciária está a investigar a morte de um homem em Vila Boim, concelho de Elvas (Portalegre), com a mãe do indivíduo a ser transportada em estado grave para o hospital, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a GNR foi acionada para uma ocorrência de tentativa de suicídio, tendo sido encontrado no local um homem, de 46 anos, já cadáver, e a mãe, de 79 anos, em estado grave, tendo sido transportada para o hospital de Santa Luzia, em Elvas.

Segundo a mesma fonte, a GNR desconhece as causas do incidente, pelo que foi chamada a Polícia Judiciária ao local para investigar o caso.

Fonte dos bombeiros de Elvas disse à Lusa que as duas pessoas tinham "sinais de ter ingerido uma substância líquida ácida", tendo a morte do homem sido declarada no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre indicou que o alerta foi dado às 20h22, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Elvas, uma viatura de Suporte Imediato de Vida, de Elvas e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, além da GNR, num total de oito operacionais, apoiados por quatro viaturas.