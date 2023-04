Homem encontrado morto e seminu em campo agrícola em Torres Vedras

Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado morto e parcialmente despido num campo agrícola junto à Aldeia Grande, Torres Vedras, na tarde desta terça-feira.De acordo com fonte oficial da GNR, os meios estão ainda no local a efetuar diligências, não sendo clara forma como o homem morreu. A mesma fonte adianta que ainda não foi possível perceber se houve intervenção de terceiros no óbito, desconhecendo-se para já se a Polícia Judiciária será acionada para investigar.O alerta levou também que os bombeiros de Torres Vedras fossem acionados, mas não se conseguiu confirmar o óbito no local.