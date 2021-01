Um homem, de 59 anos e nacionalidade inglesa, foi encontrado morto esta segunda-feira de manhã, dentro da sua autocaravana, estacionada junto ao rio Gilão, em Tavira.





O cadáver foi detetado por agentes da PSP que, no cumprimento de uma ordem judicial, se deslocaram ao local onde o veículo estava estacionado. Depois de o homem não responder aos polícias, estes entraram na viatura e depararam-se com o corpo , que apresentava já rigidez cadavérica. Os agentes recolheram vestígios e prosseguem com a investigação. Segundo apurou o, não há indícios de crime.