Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em barragem do Guadiana é um imigrante romeno

Corpo estava envolvido em redes de pesca na albufeira da barragem de Pedrógão, em Serpa.

Por Lusa | 24.02.18

O homem encontrado morto na manhã deste sábado na barragem de Pedrógão, localizada no rio Guadiana, na zona da herdade da Insua, no concelho de Serpa, Beja, é de nacionalidade romena, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o homem, de 43 anos, que estava há pouco tempo na região, não era visto há três semanas, de acordo com um amigo, mas não havia qualquer participação do seu desaparecimento às autoridades.



O corpo foi transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.



O alerta para a ocorrência registada na freguesia de Pias, de acordo com a GNR, foi dado por um popular, cerca das 09h40, tendo indicado que o corpo do homem estava na água, envolvido em redes de pesca.



A fonte daquela força de segurança indicou ainda que o corpo foi resgatado da água pelos bombeiros.



A investigação da ocorrência passou para a alçada da Polícia Judiciária.



A fonte da GNR indicou ainda que o corpo foi resgatado da água, adiantando que a Polícia Judiciária foi chamada ao local para efetuar a investigação da ocorrência, registada na freguesia de Pias.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, foram mobilizados para o local operacionais e um veículo e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários de Moura, além da GNR.



A barragem do Pedrógão fica no concelho da Vidigueira, com a albufeira a estender-se ao concelho vizinho de Serpa.