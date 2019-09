Homem encontrado morto em canal de rega no concelho de Odemira

O corpo de um homem de 75 anos que estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira foi encontrado num canal de rega na zona de Longueira, concelho de Odemira (Beja), disse à agência Lusa fonte da GNR.A mesma fonte indicou que o alerta para o desaparecimento do homem, que residia na zona, foi dado à GNR, pela mulher, cerca das 18h15, tendo sido iniciadas buscas para o encontrar.De acordo com as indicações dadas à GNR pela mulher, "o homem saiu de casa de manhã para andar de bicicleta".O corpo foi encontrado por um popular, cerca das 19h40, tendo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, segundo a GNR.Foram mobilizados para o local operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Odemira, além da GNR, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.