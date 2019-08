Homem encontrado morto em casa na Trofa

Um homem de 63 anos foi encontrado morto em casa, sábado à tarde, na Trofa. O cheiro oriundo do apartamento, localizado no quarto andar de um prédio, alertou os vizinhos, que indicavam que já não viam o homem há pelo menos um mês.O corpo estava em avançado estado de decomposição.O alerta foi dado para a rua Luís de Camões. Para entrar na casa, os Bombeiros da Trofa tiveram que recorrer a uma escada.Acederam à habitação pela janela da varanda. A GNR foi ao local. Foi acionada a Polícia Judiciária. Apenas a autópsia poderá esclarecer as causas e o dia da morte.