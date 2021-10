Homem encontrado morto em casa no meio de lixo na Pontinha

Um homem de 65 anos foi encontrado morto em casa, na Pontinha, em Lisboa, na noite desta quarta-feira. Ao que apurou o CM o homem não era visto desde sexta-feira e o alerta foi dado por vizinhos.A PSP foi chamada ao local, devido ao cheiro, tendo os bombeiros de Camarate estado no local para proceder à remoção do corpo. Não há sinais de crime.As operações de retirada do corpo foram seriamente dificultadas pela grande acumulação de lixo que se encontrava na habitação e que poderá demorar "alguns dias" a ser concluída, segundo disse ao CM a empresa responsável pela limpeza.