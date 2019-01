Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em herdade em Moura

Junto ao corpo foi encontrada uma faca.

Um homem, de 72 anos, foi esta segunda-feira à tarde, pelas 17h30, encontrado morto, na herdade dos Machados, no concelho de Moura.



Junto ao corpo, que estava num terreno, foi encontrada uma faca.



Os Bombeiros de Moura e GNR foram as primeiras forças de segurança a chegar ao local mas, depois, foi chamada a Polícia Judiciária, que ficou com a investigação.



Ao que o CM apurou, o homem tinha sido tratador do gado na herdade e, depois de se reformar, continuou a viver na propriedade.