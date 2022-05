Joaquim Vinagre, de 57 anos, que estava desaparecido desde quarta-feira, foi encontrado 12 horas depois na Aldeia do Bispo, em Penamacor, Castelo Branco. Estava sem vida num charco de irrigação de agricultura.Em buscas desde ontem, a GNR reforçou o aparelho com equipas especializadas e incluíram drones esta manhã.Segundo as autoridades, não há indicios de crime e a causa presumível da morte é doença súbita e fulminante.O alerta foi dados às 23h de quarta-feira.