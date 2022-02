Um homem com, cerca de 70 anos, foi encontrado morto, esta quarta-feira ao final da tarde, na piscina de uma casa de alojamento local na localidade de Bouça, em Ponte de Lima.Para a ocorrência foram mobilizados vários operacionais dos bombeiros de Ponte de Lima e do INEM, mas o óbito foi declarado no local.A GNR está a investigar as causas da morte.