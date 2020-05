Homem encontrado morto em prédio devoluto em Lisboa

Um homem de 40 anos foi esta quarta-feira encontrado morto num prédio devoluto, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, sem aparentar indícios de crime, informou à agência Lusa o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com fonte do Cometlis, trata-se de um homem sem-abrigo que tinha a doença neurológica de epilepsia.

"Poderá ter sofrido um ataque [epilético]", referiu a mesma fonte, ressalvando que as causas da morte ainda são desconhecidas.

A PSP referiu também que o homem foi encontrado por outro sem-abrigo que fez o alerta pelas 09:57.

Às 12h50, as autoridades policiais encontravam-se no local a "fazer a remoção do corpo".

Segundo sítio oficial da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados nove operacionais e três veículos para o local.