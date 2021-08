Um homem foi encontrado morto esta quinta-feira de manhã, no eixo central da via rápida da Avenida Padre Júlio Fragata, em Braga.A vítima, com cerca de 50 anos, não tinha qualquer documento de identificação.O corpo não apresentava marcas exteriores de atropelamento e não há indícios de crime.A PJ aguarda o resultado da autópsia para avançar com a investigação.