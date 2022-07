Homem encontrado morto junto a casa em Braga

Um homem, de 82 anos, foi encontrado morto, esta quinta-feira ao início da tarde, numa propriedade junto à casa onde residia na rua da Igreja Velha, em Gualtar, Braga.Segundo apurou o, o idoso terá caído quando estava proceder à limpeza de uma ribanceira junto à casa onde morava, numa zona de declive acentuado.À chegada das equipas de socorro a vítima estava no fundo da ribanceira de cabeça para baixo.No socorro estiveram os bombeiros Sapadores de Braga e o INEM. A Polícia foi acionada e esteve a realizar perícias no local.Os inspetores da PJ foram chamados para a realização da inspeção ao local e respetivas investigações, uma vez que o idoso apareceu morto, sem certezas do que terá acontecido, e estão a investigar as circunstâncias da morte.