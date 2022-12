Homem encontrado morto junto ao carro na N102 em Trancoso

Um homem de 40 anos foi encontrado morto perto do carro, parado com as portas abertas, esta sexta-feira, na estrada Nacional 102, em Trancoso. Quando os bombeiros chegaram ao local, o cadáver do homem estava a cerca de dois metros da viatura e emitiram o alerta para a PJ.O alerta foi dado às 6h00 através do 112.Vítima apresentava pancada na cabeça.As autoridades estão no local a apurar as causas do óbito e investigam possível homicídio.Na estrada estavam várias pedras que impediam a passagem do carro, obrigando o condutor a sair da viatura.