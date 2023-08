O corpo de um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado junto ao carro na Ribeira do Cartaxo, distrito de Santarém. O alerta foi dado por um morador que, quando ia colocar o lixo no contentor, viu o corpo do homem no chão.No local estiveram os Bombeiros e PSP do Cartaxo. O óbito foi declarado pela VMER.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santarém para ser autopsiado.