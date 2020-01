Um homem com cerca de 60 anos foi esta terça-feira à tarde encontrado morto em casa, na Travessa do Cimo, em plena zona histórica da Covilhã.A Polícia Judiciária esteve na residência e procedeu à recolha de elementos para tentar apurar as razões da morte.Segundo soube o, foi o filho da vítima quem deu o alerta, porque o pai já não era visto há dois dias.Os Bombeiros Voluntários da Covilhã também estiveram no local, bem como a PSP.