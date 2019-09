Homem encontrado morto no mar em praia não vigiada de Viana do Castelo

O corpo de um homem com cerca de 40 anos foi encontrado ao final da tarde desta segunda-feira no mar de uma praia não vigiada, junto à praia Norte, em Viana do Castelo

De acordo com a Polícia Marítima, o alerta foi dado cerca das 19h30.

Os nadadores-salvadores foram os primeiros a chegar ao local e, após o cadáver ser resgatado do mar, ainda foram tentadas manobras de reanimação, sem sucesso.

Além da Autoridade Marítima, esteve também uma equipa do INEM no local. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Viana do Castelo.

As causas da morte estão a ser investigadas.