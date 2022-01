Homem encontrado morto no Porto com sinais de agressões

Um homem, com 69 anos, foi encontrado morto numa rua de Rebordões, uma freguesia de Santo Tirso, distrito do Porto, disse à Lusa uma fonte da GNR, segundo a qual o homem poderá ter sofrido uma queda.

A mesma fonte adiantou que o corpo foi encontrado por pessoas que passavam no local, por volta das 03h30, e que alertaram as autoridades.

O homem, de 69 anos, estava de pijama vestido e tinha sinais visíveis de violência, mas, segundo o que a GNR conseguiu apurar no local, o homem terá caído do telhado da habitação, de uma altura de cerca de 10 metros, uma vez que foi encontrado um chinelo no telhado e outro junto ao corpo.

A mesma fonte disse ainda que por não haver indícios de crime, a Polícia Judiciária não foi ao local.