Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto no rio Beça em Ribeira de Pena

Vítima tinha 55 anos e, junto ao corpo, tinha uma rede usada para a pesca.

12:53

Um homem foi esta quarta-feira encontrado morto no rio Beça, junto à localidade de Canedo, concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, disse fonte dos bombeiros, adiantando que a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local.



O comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins, explicou que a sua corporação recebeu um alerta por parte da GNR para proceder "à remoção de um cadáver" no leito do rio Beça, em Canedo.



De acordo com o responsável, o corpo do homem foi encontrado no leito do rio, visível da margem, e, junto a ele, foi detetada uma rede usada para a pesca.



António Martins disse que a PJ foi chamada ao local e que, só depois de efetuadas as perícias, é que o corpo será retirado pela equipa de mergulhares.



A vítima tinha 55 anos e é morador da localidade de Canedo.



O alerta foi dado às 10h40 e para o local foram mobilizados 16 operacionais e sete viaturas, entre bombeiros de Ribeira de Pena, mergulhadores de Vila Real e militares da GNR.