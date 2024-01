Um homem de 70 anos foi encontrado morto no rio Mondego junto à praia do Forte, Figueira da Foz, no domingo. O corpo foi visto a flutuar junto do molhe norte por uma pessoa que passeava na zona.



“No início parecia um monte de roupa, depois deu uma volta e viu-se uma das mãos”, conta Rui Duarte, que deu o alerta. Segundo o comandante da Polícia Marítima, Cervaens Costa, a vítima morava na Figueira da Foz. O corpo não aparentava ter marcas de violência. Foi retirado com recurso a uma mota de água e transportado para o Instituto de Medicina Legal.