Homem encontrado morto num poço em Penamacor

Um homem de 69 anos foi esta segunda-feira retirado morto de um poço na freguesia de Pedrógão de São Pedro, concelho de Penamacor, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.O alerta foi dado às 08h30 pelo irmão da vítima, que estranhou que o homem não tivesse regressado a casa, pelo que foi procurá-lo à propriedade agrícola, explicou à Lusa o tenente David Canarias, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Castelo Branco.Segundo acrescentou, tudo indica que esteja em causa um acidente e que o homem tenha caído ao poço quando estava a tratar do sistema de rega.No local estiveram os Bombeiros de Penamacor e a GNR, num total de 14 elementos e cinco viaturas, segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.