Homem encontrado morto pela mulher e filho em Felgueiras

Estranhando a ausência do marido para o almoço, a mulher ligou a um filho e foram ambos ao local onde Miguel Ferreira, de 55 anos, tinha ido cortar mato e silvas com um trator, numa zona florestal, em Friande, Felgueiras.Fizeram buscas durante quase três horas até encontrarem o homem, já sem vida, preso debaixo da máquina agrícola, num rego de água com vários metros de profundidade. Mãe e filho ficaram em estado de choque.O alerta para o acidente mortal foi dado aos bombeiros pouco depois das 16h00, mas o despiste do trator, que ficou capotado, terá acontecido durante a manhã."Ele tinha cerca de uma hora de trabalho naquele local. Ia desbravar mato, abrir caminho com o trator. Não sei o que aconteceu mas a roda passou-lhe por cima da cabeça e matou-o", disse, em lágrimas, um dos irmãos da vítima.Para retirar o corpo do homem debaixo do trator foi necessário recorrer a outra máquina agrícola. Os bombeiros ainda fizeram manobras de reanimação, sem sucesso.O local onde aconteceu o acidente mortal é de difícil acesso - o que dificultou todas as operações de socorro. Miguel Ferreira trabalhava numa bomba de gasolina no centro de Felgueiras. Deixa mulher e dois filhos, que são professores.